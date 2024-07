Jovem morre em acidente de motocicleta em Paraíso das Águas

Na noite de domingo (28), Nathan Celso Neves Queiroz, de 32 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra uma árvore no canteiro central da Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Correio News, Nathan seguia pela Avenida Sabino Rodrigues da Cruz quando, ao chegar na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente com uma árvore.

Nathan foi rapidamente socorrido e levado para o Pronto Atendimento Médico (PAM), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Costa Rica para a realização de exame necroscópico.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Familiares e amigos de Nathan lamentam a perda trágica e inesperada, que deixa um sentimento de consternação na comunidade de Paraíso das Águas.

