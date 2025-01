Jovem morre em acidente após motocicleta ser atingida por veículo que avançou a preferencial em Dourados

Um jovem de 25 anos morreu na madrugada deste domingo (12), em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, após o carro que ele estava ser atingido por uma motocicleta que avançou a preferencial. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Elza Takahashi e Narciso Ramires.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender ao acidente e, ao chegar ao local, encontrou a motocicleta, uma Yamaha Fazer, bastante danificada, e a vítima caída no chão, já sem vida.

O local foi isolado, e a Polícia Civil e a Perícia foram chamadas. Durante a investigação, os agentes constataram que o motociclista seguia pela via preferencial e, possivelmente, foi atingido por um veículo que não respeitou a placa de Pare.

Durante a investigação, o perito notou que, mais à frente, havia um VW Gol estacionado, com a parte dianteira danificada e uma calota faltando. Ao comparar as peças, ele confirmou que a calota encontrada no local do acidente pertencia ao veículo estacionado.

No local, foram encontradas uma calota de carro da marca Volkswagen, além de algumas peças. No entanto, ninguém apareceu para se responsabilizar pelo carro. Por isso, o veículo foi guinchado até o pátio do Detran. Nenhum familiar da vítima compareceu ao local, e o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio culposo na direção de veículo automotor e por ter se afastado do local do acidente, tentando fugir da responsabilidade penal ou civil.