Jovem morre após ser lançado a 40 metros em acidente com motocicleta

Jackson Montiel Rocha, de 20 anos, morreu na noite de ontem (14), após ser lançado ao perder o controle da motocicleta em que conduzia, na MS-165, em Aral Moreira, a 375 quilômetros de Campo Grande. Não há informações de havia buracos ou um algum animal possa ter causado o acidente.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h50, quando Jackson pilotava a motocicleta, de modelo Titan e na altura do km 38, perdeu o controle da moto. A vítima foi arremessada a cerca de 40 metros do local. A motocicleta foi encontrada a 80 metros da rodovia. O jovem morreu na hora.

Até o momento não há informações se havia buracos ou algum animal na pista que possa ter causado o acidente. A ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira como acidente de trânsito provocado pela própria vítima.

