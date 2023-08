Jovem morre após ser esfaqueado durante briga em bar

Vinicius Rios Ferreira, de 26 anos, morreu na tarde deste domingo (21), em Campo Grande após levar uma facada em um bar na cidade de Jardim, a 265 km de Campo Grande. Ele havia se envolvido em uma briga e foi atingido na região lateral do abdômen.

O Jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu e morreu horas depois.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, uma guarnição policial foi acionada após um Vinicius dar entrada no hospital com ferimentos causados por uma facada. O incidente teria ocorrido por volta das 4h da manhã em um bar situado entre as ruas Maracaju e Espírito Santo. As autoridades estão investigando o caso para identificar o agressor e esclarecer os motivos que levaram à ocorrência.

Após receber as informações, a equipe em diligência prontamente se dirigiu ao estabelecimento em questão. Lá, os policiais abordaram o proprietário do local e indagaram sobre o ocorrido. O proprietário afirmou não ter conhecimento sobre a identidade do autor do ataque com faca. Além disso, os populares presentes no local também afirmaram desconhecer o indivíduo em questão, relatando que ele fugiu imediatamente após cometer o crime.

A Polícia continua as investigações. Uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) esta realizando diligências para esclarecer o caso, incluindo o depoimento do proprietário do bar e de possíveis testemunhas que possam fornecer informações relevantes sobre o autor do homicídio.

Com informações do site Jardim News.