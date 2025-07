Jovem morre após capotar picape em trecho perigoso da BR-060

Leonardo Galdino de Souza Oliveira, de 21 anos, morreu após capotar a caminhonete que dirigia na rodovia BR-060, em um trecho conhecido como “Curva da Morte”, entre os municípios de Paraíso das Águas e Camapuã, a cerca de 277 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (7).

Segundo informações do site BNC Notícias, o jovem conduzia uma Volkswagen Amarok com destino a Campo Grande quando perdeu o controle da direção na curva perigosa. Com o capotamento, Leonardo ficou gravemente ferido.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Camapuã e encaminhado ao hospital municipal. Diante da gravidade do estado de saúde, foi autorizada a transferência para a Capital em regime de vaga zero – quando não há leito disponível, mas o quadro clínico exige o deslocamento imediato.

Durante o transporte, no entanto, Leonardo sofreu uma parada cardiorrespiratória e, mesmo com os esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local do acidente e investiga as causas da tragédia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria provocado a perda de controle da caminhonete. As circunstâncias do acidente também serão apuradas pela Polícia Civil.

Leonardo morava em Campo Grande há cerca de sete anos, mas, segundo amigos, trabalhava há dois em Goiânia (GO), onde buscava abrir o próprio negócio. Familiares e amigos utilizaram as redes sociais para confirmar a morte do jovem e lamentar sua morte.

