Jovem grávida é agredida pelo marido após briga por som alto em Campo Grande

Os dois entraram em luta corporal após discussção e a mulher solicitou medidas protetivas contra homem

Na manhã deste sábado (17), um homem de 20 anos foi preso após agredir a esposa grávida, também de 20 anos no bairro Jardim São Conrado em Campo Grande.

A agressão aconteceu em uma discussão por som alto. De acordo com o boletim de ocorrência,, o homem o ligou um aparelho de som para ouvir funk em alto volume. A mulher reclamou e pediu para ele diminuir o volume, mas ele se recusou.

Após a recusa, a mulher irritada desligou o aparelho de som ao retirar o cabo da tomada. O homem então levantou e agrediu a mulher com o cabo. Após isso, entraram em uma luta corporal e o suspeito tentou enforcar a esposa.

Ela conseguiu parar a agressão após segurar o marido pelo rosto e arranhar a face dele perto do olho direito. A jovem acionou a Polícia Militar e ambos foram levados para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), localizada na Casa da Mulher Brasileira.

A jovem pediu medidas protetivas, mas recusou escolta da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para retirar os pertences da casa. Na delegacia ela foi convencida a permanecer no abrigo até o agendamento da busca dos pertences.

O homem ficará preso até a audiência de custódia e o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal praticada contra mulher.

