Jovem fica gravemente ferido após colidir com motocicleta e ser arremessado, na Avenida Afonso Pena

Na madrugada deste domingo (30), um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido após colidir com uma motocicleta e ser arremessado contra uma caminhonete estacionada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Ele sofreu sérias lesões na cabeça, já que seu capacete foi projetado para longe com o impacto.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, se depararam com um acidente de maior gravidade que havia ocorrido momentos antes. Segundo o relato do motociclista, ele estava seguindo pela Avenida Afonso Pena, no sentido Parque dos Poderes, quando reduziu a velocidade e parou no cruzamento com a Rua Rui Barbosa devido ao sinal vermelho.

Nesse momento, foi atingido na traseira por outra moto. Com o impacto, o piloto foi arremessado contra uma caminhonete Chevrolet S10 estacionada na via, batendo com força a cabeça. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram rapidamente e socorreram a vítima, que foi estabilizada e levada com ferimentos graves para a Santa Casa.

Durante o atendimento, o motociclista que teve a moto atingida se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ao ser colocado na viatura para ser levado até a delegacia, ele admitiu que na verdade era o passageiro da moto e que assumiu a responsabilidade pelo acidente porque possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), enquanto o motorista, seu amigo, não tinha o documento.

Em razão dos fatos, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fraude processual e por o condutor ter se afastado do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil.