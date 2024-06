Jovem envolvida em acidente de carro na Afonso Pena morre em hospital

A jovem Anne Carolline Barros(25) morreu nesta tarde de segunda-feira(17) em decorrência do acidente em que era passageira de um carro que bateu em poste na Avenida Afonso Pena no último domingo(16). Anne foi socorrida em estado grave.

Já no momento do resgate a jovem foi intubada para a Santa Casa. No mesmo dia foi decretada morte encefálica da jovem.

A jovem era recém formada em medicina.

O Acidente

A colisão do Chevrolet Classic, veículo em que a Anne Carolline era passageira, ocorreu por volta das 6h da manhã no domingo na Avenida Afonso Pena. O motorista, Felipe Costa Farfan Mazzini(27) perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste de energia.

Ainda não há informações sobre embriaguez ao volante, porque não foi possível realizar o teste do bafômetro tendo em vista o estado de saúde do mesmo. Uma garrafa de whisky foi encontrada no carro. Com a força do impacto da colisão o poste ficou partido ao meio.

Haverá avaliação da perícia para averiguar as circuntâncias do acidente e se os dois dois estavam sem cinto de segurança.

O homem já é réu por outro acidente no ano de 2022, onde teria invadido a preferencial de uma rua num veículo Volkswagen gol. A vítima deste acidente, um motociclista pede indenização por danos morais, materiais e estéticos.

