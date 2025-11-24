Jovem é sequestrada e estuprada após pegar carona com conhecido da família em Dourados

Foto: Clara Medeiros/ Durados News/arquivo

Uma jovem, que não teve a identidade reveleda, foi sequestrada, agredida e estuprada na madrugada deste domingo (23), após pegar carona com um conhecido. O caso ocorreu no bairro Jardim Cachoeirinha, em Dourados. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima acionou as autoridades após ficar sabendo que a filha havia desaparecido. Aos policiais, a mãe contou que a jovem entrou no carro de um conhecido da família para ir à casa de outra pessoa, mas foi impedida de sair do veículo ao chegar ao destino.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem acelerou o carro de forma brusca para impedir que a jovem deixasse o veículo.

Ao saber do ocorrido, a família da jovem foi até a casa do suspeito, mas não o encontrou.

Com ajuda de uma testemunha, a Polícia Militar foi até uma oficina mecânica ligada ao suspeito. Perto dali, em um lava-jato, os policiais encontraram o carro dele e, logo depois, viram a vítima correndo.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem disse que foi agredida e estuprada. Ela tinha ferimentos no rosto e estava muito abalada.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde segue detido. A Polícia Civil informou que ele deve passar por audiência de custódia ainda neste domingo.

