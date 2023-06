Jovem é preso transportando 55kg de cocaína até São Paulo em veículo importado

Paulo Henrique Rodrigues Deip, de 22 anos, foi preso na noite de ontem (21), transportando cocaína e pasta base no porta-malas de um veículo importado, durante uma fiscalização no Anel Viário de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ele confessou o transporte até São Paulo (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o veículo de modelo, BMW de cor preta, foi floagrado em atitudes suspeitas na rodovia, quando os militares deram sinal de parada ao condutor. Ao ser interrogado, o jovem disse que receberia R$ 5 mil pelo transporte de Ponta Porã até a Capital paulista.

Dante do flagrante, os policiais decidiram uma vistoria minuciosa, quando avistaram 17,8 kg de cocaína e 37,4 kg de pasta base no porta-malas do veículo importado. Os policiais realizarem uma vistoria nos documentos do rapaz, quando depararam com antecedentes criminais por dirigir embriagado, além de posse de armas e drogas.

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados até base operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.