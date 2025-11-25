Jovem é preso em flagrante por posse de pornografia infantil no Bairro Coophavilla II

Na manhã desta terça-feira, um jovem de 18 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi preso em flagrante por posse de pornografia infantil em Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e com apoio da DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

Segundo as informações divulgadas, a ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado. Durante as investigações foi constatado que o autor já respondia no Estado de São Paulo por atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, indução, instigação ou auxílio ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Conforme o registro, os crimes teriam sido praticados virtualmente contra uma vítima de 12 anos, mediante manipulação digital e ameaças psicológicas para induzi-la à automutilação e a atos pornográficos.

Na casa do investigado, no Bairro Coophavilla II, foram apreendidos dispositivos eletrônicos cuja análise inicial identificou arquivos e vídeos contendo pornografia infantil.

O indivíduo foi conduzido à DEPCA, onde foi autuado em flagrante e permanece recolhido à disposição da Justiça.