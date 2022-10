Jovem é preso após atirar contra a casa do próprio pai

Um jovem, de 23 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (10) após atirar com uma arma de fogo contra a casa do seu próprio pai, na cidade de Dourados, a 238 km de Campo Grande. Os disparos foram feitos durante uma discussão familiar.

O rapaz estava em uma confraternização com o pai, foi quando os dois se desentenderam e iniciaram uma discussão. Por volta das 3h45, o filho foi até a casa localizada na rua Ignácia de Mattos Brandão, no bairro Jardim Novo Horizonte e atirou cinco vezes. Os disparos acertaram a estrutura da casa, como portão e paredes.

A Polícia Militar foi acionada e, após algumas diligências, encontraram o autor a algumas quadras a frente da residência. Ele conduzia um veículo Celta, cor branca. No interior do carro havia uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores, 12 munições intactas e cinco deflagradas.

Ele foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado por disparo e porte ilegal de arma de fogo.

Com informações do site Dourados News.

