Jovem é preso após agredir morador de rua com barra de ferro

Um homem em situação de rua, sem identidade divulgada, foi alvo de agressões com uma barra de ferro na avenida Presidente Vargas, na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. O autor da agressão foi detido e a vítima foi internada em estado grave. O incidente ocorreu na noite de ontem (19).

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 21h30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de lesão corporal que teria acontecido na Vila Santo Amaro. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima já sendo atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima tinha sido encaminhada para a UBS Almeida, onde a equipe identificou a gravidade dos ferimentos e, posteriormente, o transferiu para a Santa Casa. Uma das testemunhas informou à equipe policial que a vítima é um morador de rua. Entretanto, a equipe policial não conseguiu identificá-lo ou colher mais informações a respeito do fato porque a vítima estava inconsciente.

Horas depois, a Polícia Civil foi informada por testemunhas que presenciaram o crime. Eles relataram que saíam de um culto religioso quando viram um indivíduo agredindo a vítima com golpes na cabeça, usando o que parecia ser uma barra de ferro.

Ao perceberem a presença do veículo, o agressor fugiu a pé, enquanto as testemunhas seguiram seu caminho. No bairro Cidade Jardim, as testemunhas se depararam novamente com o suspeito do crime e decidiram informar a Polícia.

Após a denúncia, agentes policiais se dirigiram ao local e fizeram a abordagem do indivíduo, de 18 anos. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, junto às duas barras de ferro que foram usadas na agressão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: