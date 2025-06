Jovem é presa com mais de 7 quilos de cocaína escondidos em estepe de carro em Nova Andradina

Durante uma fiscalização de rotina na zona rural de Nova Andradina, agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam uma mulher de 27 anos que transportava 7,5 quilos de pasta base de cocaína ocultos no estepe de um veículo Chevrolet Classic. A apreensão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13), entre as rodovias BR-267 e MS-141.

Segundo o DOF, a motorista demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, o que levantou suspeitas entre os policiais. Após a abordagem, os militares decidiram fazer uma inspeção mais detalhada no carro, momento em que encontraram a droga escondida no compartimento do estepe.

Ao ser confrontada, a mulher acabou admitindo que havia sido contratada para transportar o entorpecente de Dourados até a cidade de Marília, no interior de São Paulo. Pelo serviço, ela disse que receberia R$ 5 mil.

Com a confirmação do tráfico, a suspeita foi detida e levada à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. O veículo e a droga, cujo valor estimado chega a R$ 380 mil, foram apreendidos.