Jovem é morto em invasão a apartamento em Três Lagoas

Vitor Morales da Costa, de 24 anos, foi brutalmente assassinado na noite de domingo (28), após seu apartamento ser invadido por uma quadrilha de encapuzados. O crime ocorreu em um condomínio no Bairro Novo Oeste II, em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de Vitor relatou à polícia que, por volta das 21h, três homens e uma mulher, todos encapuzados, arrombaram a porta do apartamento e dispararam contra Vitor. Os tiros acertaram a cabeça, a barriga e as pernas do jovem.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer a vítima, mas quando a equipe chegou, Vitor já estava morto.

Ainda conforme o registro policial, a Polícia Militar questionou a esposa sobre o reconhecimento de algum dos suspeitos, mas a mulher afirmou que não conseguiu identificar ninguém e não soube descrever as roupas que os criminosos usavam.

O apartamento do casal foi isolado para a realização da perícia, e a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O crime foi registrado como homicídio simples, e as autoridades continuam as investigações para identificar e prender os responsáveis pelo assassinato de Vitor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: