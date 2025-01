Jovem é morto a pauladas após discussão com esposa em aldeia indígena de Caarapó

Na noite de ontem (1º), um jovem identificado como Ezequiel Benites, de 19 anos, foi morto a pauladas pela esposa, de 22 anos, na aldeia indígena Te’yikue, em Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu após uma briga entre o casal, que terminou em tragédia.

Segundo informações preliminares, o casal iniciou uma discussão dentro de casa, que evoluiu para troca de agressões físicas. Em determinado momento, a mulher saiu da residência, sendo perseguida por Ezequiel. Ao ser alcançada, a jovem voltou a ser agredida pelo marido. Durante o confronto, ela pegou um pedaço de madeira e desferiu três golpes na cabeça de Ezequiel. O jovem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher próximo ao local onde o fato ocorreu. A jovem foi detida e encaminhada à delegacia de Caarapó. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pelas autoridades.

