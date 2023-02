Jovem é estuprada durante encontro marcado por aplicativo de relacionamento

Uma jovem, de 21 anos, foi vítima de um estupro durante encontro marcado por aplicativo de relacionamento. A vítima precisou passar por cirurgia de reconstrução do órgão íntimo.

O caso ocorreu na última segunda-feira (13), em Três Lagoas, município localizado a 334 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Perfil News, a jovem relatou na unidade médica que teria conhecido o autor do crime, um agente de produção de 32 anos, em um aplicativo de relacionamento.

Por volta das 21h, a jovem avisou sua mãe que iria sair, pois havia marcado um encontro com o rapaz, um agente de produção de 32 anos, em um aplicativo de relacionamento.

O encontro estava marcado para ocorrer na residência do rapaz, localizada no bairro SetSul.

Durante o encontro, o agressor teria forçado uma relação sexual com a jovem, que chorava e pedia para que parasse porque estava sentindo dor. Entretanto, o suspeito mordeu as partes íntimas e até mesmo os seios da vítima, que ficaram gravemente feridos, com necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

A vítima foi atendida primeiramente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com muito sangramento. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada para o Hospital Auxiliadora, onde passou por procedimentos cirúrgicos.

As equipes da Polícia Civil estão em busca do autor do estupro, que segue foragido.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

A Defensoria Pública do seu município pode orientar quanto à questões jurídicas e está atendendo pela plataforma de atendimento virtual: www.defensoria.ms.def.br ou através da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), por meio de ligação telefônica para o número 129 ou envio de e-mail para: [email protected]

O Tribunal de Justiça possibilita o pedido de medidas protetivas de urgência online através do link: https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/.

O Ministério Público do seu município pode receber denúncias, dar informações e orientações às mulheres em situação de violência. E em tempos de pandemia está atendendo por meio do e-mail: [email protected] ou através do formulário disponível no link: https://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao e nos telefones 127 e 0800-647-1127.

Com informações do jornal Perfil News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: