Jovem é espancado e roubado enquanto vendia bombons na rua em Caarapó

Jovem (12 anos) foi socorrido e internado após ser agredido e roubado enquanto vendia bombons na rua. O caso aconteceu na Avenida Dom Pedro II, perto do Fórum da cidade de Caarapó, distante 289 quilômetros de Campo Grande.

Na noite de quarta-feira (15) a vitima estava vendendo o doce quando o suspeito começou a correr em sua direção, agarrando seu corpo e vestes com força. Por conta do impacto da ação, o jovem é arremessado no ar e cai, batendo a cabeça violentamente no chão.

De acordo com o Ivinotícias, as imagens da câmera de segurança mostram o jovem caído no chão, enquanto o autor desfere golpes e procura itens de valor. O suspeito levou dinheiro e alguns doces da vítima.

Pessoas que passavam pela avenida acionaram o socorro. A vítima apresentava sangramento no ouvido e foi encaminhada ao hospital. O quadro de saúde não foi divulgado.

O rapaz de 19 anos, morador de Caarapó, acusado de espancar o adolescente foi encontrado e durante depoimento, confessou autoria do crime. Segundo informações o autor teria pedido dinheiro para comprar drogas e ficou agressivo depois de receber uma negativa. Ele alegou estar sob efeito de entorpecentes.

A carteira da vítima e parte do dinheiro subtraído foram recuperados.

Matéria atualizada 8:55 para o acréscimo de informações.

