Jovem é espancada pelo companheiro na frente de bebê de três meses em Ivinhema

Jovem de 20 anos foi agredida pelo companheiro, de 48, durante a madrugada de sábado (14), dentro da própria casa, em Ivinhema. A violência ocorreu na presença do filho do casal, um bebê de três meses. O suspeito fugiu após as agressões e não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou o 190 depois de ser espancada pelo homem, que chegou ao imóvel por volta das 2h55 com sinais de embriaguez. Segundo o relato, os dois iniciaram uma discussão que terminou em violência física.

Conforme o boletim de ocorrência, o agressor puxou o cabelo da jovem e desferiu socos e tapas no rosto, provocando lesões graves na região dos olhos. Ao perceber a gravidade da situação, ele deixou o local antes da chegada da polícia.

Os militares fizeram buscas nas imediações, mas o suspeito não foi encontrado.

A vítima foi orientada a procurar a delegacia especializada para solicitar medida protetiva de urgência.