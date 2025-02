Jovem é esfaqueado no tórax no Jardim Noroeste; suspeito ‘Macaquinho’ está sendo procurado

Um jovem, de 21 anos, foi esfaqueado na região do tórax, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso ocorreu na noite desse sábado (8). O suspeito de ter cometido o crime é conhecido no bairro como ‘Macaquinho’. Ele ainda não foi localizado.

Segundo informações, uma testemunha relatou à PM (Polícia Militar) ter visto ‘Macaquinho’ dizendo que havia esfaqueado seu primo.

Após repercussão no bairro, a PM foi acionada e ao chegar no local encontrou o jovem caído no chão com três perfurações aparentes pelo tórax.

Aos militares, o jovem disse que havia ido pegar uma bicicleta, quando entrou em luta corporal com ‘Macaquinho’. Em seguida, o suspeito passou a desferir alguns golpes de faca contra ele.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa em estado grave.

A PM foi informada de que ‘Macaquinho’ mora na mesma rua da vítima, onde realizou diligências e buscas nas proximidades, mas não localizou o suspeito até o momento.