Jovem é esfaqueado no rosto durante discussão com esposa, em Ribas do Rio Pardo

Na última segunda-feira (16), um homem de 20 anos, que não teve sua identidade divulgada, deu entrada em um hospital após ser esfaqueado pela própria esposa durante uma briga. O caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a 97 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site local Ribas Ordinário, após ser ferido, o homem procurou atendimento em uma unidade de saúde do município. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. À equipe, o jovem relatou que, durante a discussão com a esposa, ela usou um canivete para golpeá-lo na região do rosto. O motivo da briga não foi informado, e até o momento não há informações sobre o paradeiro da autora.