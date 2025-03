Jovem é esfaqueado em bar no Jardim Canguru

Na noite de terça-feira (25), um homem de 26 anos foi esfaqueado enquanto estava em um bar no Jardim Canguru, em Campo Grande. Ele informou à polícia que não conhece o agressor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no estabelecimento e, de forma repentina, começou a ameaçar o jovem. Armado com uma faca, o agressor golpeou a vítima no antebraço direito. O corte foi tratado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou o rapaz para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Em seu depoimento à Polícia Militar, o jovem afirmou que não reconhece o agressor, mas mencionou que tem rixas antigas, embora não soubesse o que teria motivado o ataque. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.