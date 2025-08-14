Jovem é baleado por dupla em moto após urinar na rua, no Aero Rancho

Na noite desta quarta-feira (13), um jovem, de 21 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi baleado por dupla, após urinar na rua. O caso aconteceu por volta das 23h30no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A bala atingiu a região do abdômen da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram na Rua Carlos Drummond de Andrade, a vítima estava caída na calçada. Ele estava próximo a uma motocicleta Honda Fan.

Quando questionado, ele informou aos agentes que estava na casa de um dos seus familiares, no bairro Jardim das Hortências. No momento que estacionou a moto, para urinar, uma dupla de homens em uma motocicleta de cor preta, passou próximo e atirou. Os autores fugiram em seguida.

Ainda segundo ele, não possui inimizades com ninguém, e não conseguiu identificar os autores.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde, ainda consciente e orientado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol

O ocorrido segue investigado como tentativa de homicídio.

