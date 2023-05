Jovem é baleado ao tentar assaltar esposa de policial militar

Um assaltante de 19 anos, foi baleado na noite de ontem (8), após tentar roubar a esposa de um policial militar, no Parque do Lageado, região sul da Capital. Segundo a polícia, a vítima relatou comete roubos e furtos para alimentar o vício.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem confessou que é usuário de drogas. Ele estava armado com uma arma de brinquedo e usou o objeto para assustar a vítima, que chegava em sua residência, quando foi abordada pelo assaltante.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, o jovem se aproximou da vítima já exigindo que a mulher entregasse o dinheiro e o aparelho celular. A mulher começou a gritar por socorro, quando o policial ouviu os gritos da esposa e ao deparar com o suspeito apontando a arma para a mulher, atirou.

O assaltante foi baleado na região do quadril. Ele tentou correr, mas caiu na esquina da rua Adelaide Maia figueiredo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer o jovem, que levado para Santa Casa e está internado sob escolta policial.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal decorrente de oposição e a intervenção policial.

