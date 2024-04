Ladrão invade casa de subcomandante da PM e acaba baleado

Na manhã desta sexta-feira (26), um ladrão foi ferido a tiros após invadir a casa do subcomandante da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), no Bairro Coophamat.

As informações iniciais indicam que o ladrão invadiu a casa do sargento, que atirou contra ele, atingindo a região do tórax. O ladrão tentou fugir do local, mas foi perseguido pelas ruas.

O SAMU foi acionado. O bandido caiu em frente a uma residência, foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. Ele conseguiu invadir a casa do subcomandante pulando o muro de uma residência que fica ao lado.

Esta é a segunda ocasião que o subcomandante tem sua casa invadida a outra foi em setembro de 2023.

