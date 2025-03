Jovem é assassinado a tiros em Naviraí; suspeito fugiu de carro e é procurado pela polícia

Um jovem de 25 anos, identificado como Danilo do Nascimento, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (17) na cidade de Naviraí, a cerca de 359 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na casa da vítima, localizada no Jardim Progresso, e o suspeito já foi identificado pela polícia, que realiza buscas para localizá-lo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Danilo foi surpreendido dentro de casa por um homem identificado como “Zé Lucas”, que efetuou dois disparos contra ele. Após o crime, o suspeito saiu da residência, entrou em um veículo de passeio e fugiu em alta velocidade.

A irmã da vítima, que mora em frente à casa de Danilo, presenciou parte da ação. Ela contou à polícia que, ao ouvir os tiros, saiu para ver o que estava acontecendo e viu Zé Lucas deixando o imóvel com uma arma em mãos antes de entrar no carro e fugir.

A Polícia Civil já identificou o suspeito e está realizando diligências para localizá-lo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Naviraí como “homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.”

As autoridades seguem investigando a motivação do crime e reforçaram o pedido para que qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito seja comunicada imediatamente à polícia.

