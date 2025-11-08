Jovem é alvo de cinco tiros e fica em estado grave em Sonora

Um jovem, de 18 anos, foi vítima de tentativa de homicídio em Sonora, a 347 km de Campo Grande. O rapaz foi alvo de cinco tiros de revólver calibre .38 e foi socorrido em estado grave, na noite dessa sexta (7). Outro jovem também foi atingido de raspão na cabeça por disparo de arma de fogo.

De acordo com o portal local Rio Verde News, a Polícia Militar foi chamada para atender uma tentativa de homicídio, na Praça do Povo, na região central de Sonora. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Funess (Fundação Educacional de Saúde de Sonora).

Segundo informações divulgadas, o rapaz alvo dos disparos aguardava transferência em vaga zero para Coxim, devido à gravidade dos ferimentos. O outro jovem não corre risco de morrer.

Os suspeitos são um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 anos. O menor de idade seria o autor dos disparos. Os dois foram encontrados em casa. A suposta arma do crime foi localizada na casa da mãe do suspeito maior de idade. O revólver calibre .38 estava com cinco estojos deflagrados.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Sonora, onde o caso foi registrado. A polícia agora vai investigar as circunstâncias do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram