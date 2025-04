Jovem é agredida e ameaçada de morte pelo namorado em Campo Grande; agressor é preso em flagrante

Uma jovem, de 19 anos, foi violentamente agredida por seu namorado, de 22 anos na noite desta quarta-feira (9). O caso aconteceu no Bairro São Francisco, em Campo Grande. A vítima foi espancada e arrastada por escadas. O Autor foi preso em flagrante.

A vítima e o namorado estavam em casa, quando por volta das 16h, a jovem enviou mensagem para um amigo. O autor, que viu a ação, questionou com quem ela estava conversando. No mesmo instante em que a menina se recusou a revelar a identidade do destinatário, passou a ser espancada com socos.

O homem, ainda em surto de raiva, pegou uma faca, posicionou no pescoço da vítima e passou a ameaçá-la de morte. Com medo, a jovem revelou o nome da pessoa que conversava.

Ainda quando estava sendo agredida, os pais do namorado chegaram na residência, e o agressor arrastou a jovem pelas escadas, levando-a para o quarto onde continuou com as ameaças. A vítima chegou a conseguir fugir e se trancar no banheiro, mas o jovem disse: “Você tem 5 segundos para abrir a porta senão vai virar estatística”.

Somente quando a polícia foi acionada e o jovem preso, a vítima saiu do banheiro, com vários ferimentos no rosto. Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Medidas Protetivas forma solicitadas.