Jovem de 26 anos morre ao colidir carro em caminhão na MS-276

Felipe Lima Caldeira, 27 anos, morreu ao se envolver em acidente na MS-276 entre a cidade de Deodápolis e o Distrito de Lagoa Bonita. Segundo o registro policial o acidente aconteceu no fim da tarde de ontem (8) e a vítima morreu na hora.

Segundo o boletim de ocorrência, Felipe conduzia um veículo Fiat Uno de cor Branca no sentido Deodápolis Dourados e teria invadido a pista contrária e colidiu em um caminhão Mercedes Bens.

Aos policiais o motorista do caminhão de 46 anos, disse que pouco antes da colisão, o condutor do Uno teria rodado na pista. Com a força do impacto da batida a frente dos dois veículos ficaram destruídas.

No local a Perícia Técnica recolheu material para avaliação e posteriormente saber as verdadeiras causas do acidente que provocou a morte de Felipe. A PRE (Polícia Rodoviária estadual) acompanhou a ocorrência.