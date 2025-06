Jovem morre após colidir moto contra caminhonete

homem estava sem capacete no momento da colisão

Neste sábado (22), um jovem de 25 anos morreu após uma colisão entre a motocicleta que pilotava com uma caminhonete em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, região de fronteira com Ponta Porã.

Segundo boletim de ocorrência, o veículo colidiu na lateral da camimhonete e o jovem estava sem capacete. Ele teve traumatismo craniano grave, afundamento de crânio e contusão cerebral.

O indivíduo foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Ponta Porã e depois foi transferido em estado gravíssimo para o Hospital da Vida em Dourados.

O corpo passa por perícia será liberado para os familiares. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.