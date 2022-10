Jovem compra celular furtado, mas guardas recuperam aparelho

Neste ano, a Guarda Municipal recuperou 19 celulares em Dourados, município localizado a229 km de Campo Grande. O caso mais recente ocorreu na última quinta-feira (13), enquanto a Guarda Municipal realizava rondas preventivas no Bairro Ipê Roxo e abordaram um homem envolvido com venda de celulares furtados.

De acordo com as informações noticias pelo jornal Dourados News, por volta das 18h, os guardas abordaram o homem de 37 anos. Durante a verificação foi identificado como um acusado de roubo de aparelho celular. Na checagem no sistema policial, os agentes constataram que o smartphone foi furtado recentemente.

Ao entrar em contato com o “novo” dono do celular, o jovem disse que comprou de um desconhecido por R$ 600. Na internet o aparelho recuperado custa aproximadamente R$ 1.700.

O item foi apreendido e encaminhado junto com o autor para a Delegacia de Polícia Civil da região.

Ações preventivas

A Guarda Municipal de Dourados tem atuado de maneira preventiva nas praças, parques e nas redondezas dos patrimônios públicos, por meio de verificação de situações irregulares e pessoas em atitudes suspeitas.

Com informações do jornal Dourados News

