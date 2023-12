Joias avaliadas em mais de R$28 mil reais são recuperadas

Policiais do Brasil e do Paraguai se uniram para recuperam joias avaliadas em R$28 mil reais roubadas no Paraguai na última segunda (5).

Foram duas correntes, duas pulseiras e dois anéis de ouro furtados e os Policiais Nacionais do Paraguai conseguiram localizar na sexta (9), e prenderam o autor do roubo o qual alegou que teria entregue as joias a um comparsa que acabou vendendo em território brasileiro, para um estabelecimento comercial de compra e venda de joias, pelo valor de R$ 5.570,00, o homem foi preso e informou que o dinheiro foi dividido entre ambos.

A PM foi até o local indicado pelo homem e o proprietário confirmou a compra das joias pelo valor informado. Ele contou que teria emitido nota fiscal e, ainda, registrado em sistema do estabelecimento todo o pagamento relacionado às joias, bem como possuía gravações de áudio e vídeo do homem que lhe vendeu.

Depois da vítima prestar depoimentos em território paraguaio, ela conseguiu reaver as joias roubadas, que segundo ela ultrapassavam a quantia de 40 milhões de Guaranis (aproximadamente 28 mil reais). Inicialmente, o proprietário do comércio que comprou as joias se opôs em devolve-las. Mas depois da explicação dos policiais, ele cooperou.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao Primeiro Distrito Policial para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.