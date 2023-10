Irmãos são executados com tiros na cabeça em lava-jato na fronteira

Os irmãos Éder Kerkhoff de 39 anos e Júnior Kerkhoff e 41 anos, foram assassinados a tiros, na tarde de ontem (27), em frente de um lava-jato, no Parque dos Ipes 1, em Ponta Porã., a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo site Porã News, ambos foram alvejados com diversos tiros de pistola semi-automática, calibre .40. Os tiros acertaram na cabeça dos irmãos, que morreram na hora.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e iniciaram a investigação para elucidar o caso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.