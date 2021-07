Irmãos morrem atropelados em rodovia – Dois irmãos de 14 e 18 anos morreram atropelados por um veículo Gol, no município de Mundo Novo. Cleone Dólmen Santini era o mais novo e morreu na hora. Já Jeferson Emílio foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (22).

A violência do impacto decepou o pé de uma das vítimas. O motorista seguia pela MS-386, entre Mundo Novo e Japorã quando ultrapassou um tutor e atropelou os jovens que estavam em uma bicicleta. O condutor do veículo disse que não viu os garotos.

O motorista irá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele não foi preso em flagrantes por colaborar coam a polícia.

A Escola Estadual Japorã publicou em seu perfil em rede social homenagem ao jovem Cleone, aluno do sétimo ano do Ensino Fundamental. “É com pesar que comunicamos o falecimento do aluno do 7º Ano A, Cleone Dólmen Santini e de nosso ex aluno Jeferson Emílio. Estarão sempre em nossas lembranças. Nossas condolências aos familiares e amigos”.

Um homem identificado como Paulo Sérgio, de 51 anos, funcionário do Forte Atacadista – Moreninhas, morreu na manhã de hoje (24), ao ser atropelado na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

Segundo informações o autor do atropelamento fugiu do local, deixando pedaços do veículo no asfalto. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h quando a vítima seguia para o trabalho. Amigos de Sérgio estavam em choque com a morte do amigo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local, mas o homem morreu no local antes da chegada do socorro. O motorista que atropelou Sérgio está sendo procurado pela polícia.

