Irmã denuncia e homem vai preso por zoofilia contra cadela em Campo Grande

Um homem, de 50 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por maus-tratos ao praticar zoofilia contra uma cadela. O flagrante foi feito nessa quarta-feira (19), pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Conforme a polícia, foi a irmã do autor que o denunciou na delegacia ao observar a cadela mancando. Ao procurar vestígios, encontrou na varanda de casa preservativo com sangue, que havia sido utilizado pelo autor durante o crime.

O autor recebeu voz de prisão e confessou ter praticado zoofilia com o animal. A Perícia Científica foi acionada e o animal levado para fazer exame de corpo de delito no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O homem também passou por exame de corpo de delito e ficará em uma das celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) aguardando a audiência de custódia.

A zoofilia consiste em praticar ato libidinoso ou ter relação sexual com animal de qualquer espécie não humana. A pena para o crime é de até 6 anos de prisão.