Integrantes do PCC são presos com fuzis no Paraguai

Dupla de criminosos foi detida na noite desta quarta-feira (25), por policiais paraguaios na cidade de Concepción, enquanto trafegavam pelas ruas em uma van. De acordo com informações do site Dourados News, os suspeitos erma um brasileiro e um paraguaio.

Com eles também foram apreendidas armas de grosso calibre e seriam ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), dois fuzis AK 47 com seus respectivos carregadores e munições, três três pistolas com carregadores e munições e a bordo uma caminhonete Chevrolet S10 que conduziam com placa supostamente falsa.

Os suspeitos foram identificados como Pedro de Freitas Britos Junior, brasileiro, 39, e Marcio Aquino Venezuela, paraguaio, 29, e foram detidos por volta das 20h30 de ontem.

A intervenção policial ocorreu numa altura em que realizavam uma ronda preventiva pelas ruas, quando de repente avistaram uma carrinha “com matrícula suspeita”, pelo que a detiveram para verificação.

Os ocupantes da S10 tentaram fugir, mas iniciou-se uma perseguição que terminou com a detenção dos dois sujeitos e a apreensão das armas que transportavam.

Os detidos juntamente com a S10, armas e projéteis foram colocados à disposição do Ministério Público.

