Influencer que caiu de carro tem piora no estado de saúde

A influencer de 38 anos, que caiu do carro do namorado no último sábado (14), apresentou piora no estado de saúde. A informação consta no boletim médico desta quinta-feira (19) da Santa Casa.

O Estado Online entrou em contato com a assessoria do hospital que informou que a paciente segue internada no CTI e precisou ser sedada novamente após o quadro clínico evoluir com piora da lesão neurológica. A influencer é acompanhada pela equipe da neurocirurgia para nova avaliação.

Entenda o caso

Imagens de uma câmera de segurança gravaram o momento em que a mulher cai do carro do namorado na Avenida Nelly Martins. Para os policiais, o homem relatou que ela teria pulado do veículo em movimento durante uma discussão.