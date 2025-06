Indivíduo é preso e 2,3 toneladas de drogas em imóvel são apreendidas em operçaão internacional contra o tráfico de drogas

Entorpecentes foram encontrados em imóvel dentro de veículos na regiao de fronteira e prontos para escoamento

Na noite da última quinta-feira (12), 2,3 toneladas de drogas foram encontradas em um imóvel na cidade de Ponta Porã/MS.

A ação conjunta da Polícia Federal e Senad teve início a partir de informações repassadas pelo Oficial de Ligação da Polícia Federal em Assunção/PY, que comunicou a movimentação de grande quantidade de droga da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, com destino ao Brasil.

Após isso, equipes policiais realizaram diligências e localizaram o imóvel onde a droga já estava acondicionada em veículos. Segundo a polícia, tendo em vista o risco de escoamento do material, os policiais federais realizaram a apreensão da droga, dos veículos e efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo.

O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à unidade da Polícia Federal para os procedimentos legais.

