Indígena é executado com mais de 30 tiros de fuzil na fronteira

Um indigena da da comunidade Pa’i Renda Chirú Poty, Benítez Romero, de 25 anos, foi executado com mais de 30 tiros, na noite de ontem (8), em em Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, fronteira com a cidade de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site Última Hora com investigadores da Polícia Nacional, três homens armados foram vistos na residência. A vítima estava com sua esposa no momento do crime.

Em depoimento na polícia, a mulher afirmou que um dos três criminosos estava vestido com roupas camufladas, enquanto os outros dois estavam vestidos de roupas pretas. Ela ainda relatou aos policiais que, quando chegaram na casa, perguntaram pelo marido, quando um deles invadiu o quarto da residência e o executaram. Depois de realizar o crime, fugiram do local.

Segundo informações da promotora Reinalda Palácios, que investiga o caso, disse para a Rádio Monumental 10h80, confirmou que infigena recebeu 39 tiros de grande calibre. A encontrou no local, um total de 67 cápsulas de calibres 5,56 e 7,62.

Ainda de acordo com informações da promotora, o indigena falecido tinha um mandado de prisão por crime de homicídio e que inclusive era membro do autoproclamado Exército Popular Paraguaio (EPP).

“Nada está descartado, até porque o local é próximo da zona vermelha do EPP e pelas características do ataque. Não seria a primeira vez que indígenas seriam atacados desta forma. Mas pode ser tráfico de drogas, roubo de gado. A pesquisa ainda é muito incipiente. A área é muito remota e de difícil acesso”, disse ela.

