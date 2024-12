Idoso que ganhou R$201 milhões na Mega-Sena sorteada em novembro, morreu durante procedimento odontológico

Nessa quarta-feira (4), Antônio Lopes Siqueira, de 73 anos, ganhador do sorteio da Mega-Sena sorteada em novembro com o valor de R$201 milhões, morreu durante um procedimento odontológico. Ele residia em Cuiabá (MT), e a suspeita é que o idoso tenha tido um mal súbito.

O idoso acertou sozinho as cinco dezenas sorteadas no dia 9 de novembro deste ano, após fazer uma aposta simples no valor de R$5. Ele resgatou o prêmio dois dias depois de receber a notícia que estava milionário.

A família confirmou que ele passou mal na clínica odontológica por volta das 10h.

O corpo de Antônio foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para verificação da causa da morte. O idoso era pai de quatro filhos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram