Idoso morre atropelado por motorista bêbado no Jardim Seminário

Um motociclista, de 61 anos, morreu na noite desse sábado (22), após acidente no cruzamento da Avenida Mascarenhas de Moraes com a Rua do Seminário, Bairro Jardim Seminário, em Campo Grande, um dos motoristas, responsável por atropelar a vítima confirmou ter bebido cerveja e alegou que não conseguiu frear no semáforo. Ele foi preso.

Segundo informações, o motociclista foi atingido pelo veículo Ford Fiesta que seguia pela Avenida Mascarenhas de Moraes. A vítima trafegava pela Rua do Seminário e foi arremessada na pista.

Além disso, o motociclista teria batido na traseira de uma caminhonete que estava estacionada no local e, por conta do impacto, a S10 acabou batendo em um Fiat Uno que também estava parado. A vítima parou a aproximadamente 18 metros de onde aconteceu o acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor do Ford Fiesta afirmou ter tomado algumas cervejas com um amigo, que também estava no veículo. À polícia, ele afirmou que tentou parar no semáforo que estava vermelho, mas o freio não funcionou e ele acabou invadindo o cruzamento. Ele não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Quando os policiais chegaram, ele estava dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros por risco de linchamento, pelos moradores da região e os familiares da vítima, que não teve o nome divulgado. Ele foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel à Urgência) socorreu a esposa do motorista do Fiesta que está grávida. O nome de nenhum dos envolvidos foi divulgado.