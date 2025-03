Idoso morre atropelado na MS-156 entre Amambai e Ponta Porã; motorista fugiu

Na noite de sábado (29), um idoso de 60 anos, cuja identidade não foi divulgada, morreu após ser atropelado na rodovia MS-156, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã. Ele foi atingido por um veículo, possivelmente um Volkswagen Gol, e arremessado a uma grande distância.

Segundo relato de um amigo da vítima, ambos caminhavam à margem da rodovia, nas proximidades da Aldeia Amambai, quando o acidente aconteceu. O impacto do atropelamento foi tão forte que o idoso foi projetado para longe, mas a distância exata não foi informada.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, mas constataram que o idoso já estava sem vida. A Polícia Civil e a perícia criminal também estiveram presentes, realizando os procedimentos necessários.

Até o momento, o boletim de ocorrência não fornece detalhes sobre o motorista do veículo, e não se sabe se ele permaneceu no local do acidente ou se fugiu após o ocorrido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e está sendo investigado pelas autoridades competentes.