Idoso morre após ser atropelado na BR-262

Vanil Valejo, de 68 anos, morreu na noite deste sábado após ser atropelado por um caminhão na BR-262, próximo à curva do Córrego Acôgo, em Anastácio. Segundo relatos do motorista do caminhão à polícia, ele avistou o impacto e imediatamente parou o veículo no acostamento, retornando para verificar o que havia ocorrido.

De acordo com o condutor, a vítima estava no meio da pista, ainda com sinais vitais no momento em que percebeu o acidente. Ele prontamente solicitou socorro. Vanil foi levado ao Hospital Municipal de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas após o ocorrido.

No local, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma unidade de resgate estiveram presentes. O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

