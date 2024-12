Idoso morre após ser atingido pedaço de madeira enquanto esticava cerca

Na tarde da última quarta-feira (27), um trabalhador rural de 67 anos, identificado como Nilton morreu após ser atingido por um pedaço de madeira enquanto esticava cerca numa fazenda no município de Bataguassu.

O ocorrido foi na área rural da cidade na Estrada Uerê. O caso aconteceu no momento que o idoso trabalhava esticando cercas com o dono da fazenda. Um dos palanques de madeira teria atingindo a cabeça do idoso após ser quebrado devido a tensão e com o impacto, o idoso teria caído no chão.

O patrão teria pedido para que sua esposa acionasse o Corpo de Bombeiros. Ele acabou decidindo transportar Nilton num veículo VW Saveiro. O Corpo de Bombeiros estava à caminhão quando foi interceptado pelo homem na estrada.

O idoso acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no pronto-socorro da cidade de Bataguassu. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico. A perícia foi acionada.