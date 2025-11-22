Idoso morre após engasgar durante refeição em residência da Capital

Vítima chegou a ser levada à UPA do Universitário, mas não resistiu

Um idoso de 74 anos morreu após engasgar enquanto fazia uma refeição na noite desta sexta-feira (21), no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho da vítima relatou que os dois moravam juntos e estavam jantando quando o idoso começou a se engasgar. Ele tentou realizar manobras para ajudá-lo, mas percebeu que o pai estava perdendo as forças. A família então o levou às pressas para a UPA do Universitário.

O óbito foi confirmado pela equipe médica às 0h45 deste sábado (22). Conforme o comunicado, o idoso fazia uso de medicamentos para tratamento de Alzheimer e vinha apresentando episódios de fraqueza muscular nos últimos dias.

A ocorrência foi registrada na Depac Cepol. O caso seguirá os procedimentos de praxe.

