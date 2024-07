Idoso leva pedrada de desconhecido na Vila Glória e vai para o hospital

Um idoso, de 66 anos, precisou ser levado para a Santa Casa durante no final da tarde desse domingo (7), após ser atingido com uma pedrada na cabeça por um desconhecido em uma via pública da Vila Glória, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na rua e foi atacada ‘do nada’ pelo suspeito, que fugiu do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por moradores da região e prestou os primeiros atendimentos médicos. O idoso foi encaminhado para a Santa Casa, onde ficaria em observação.

Sem características do agressor, a polícia ficou impossibilitada de realizar diligências. Na delegacia, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.