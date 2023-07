Idoso leva golpes na cabeça e acaba internado devido os sérios traumas

Homem de 64 golpeado na cabeça enquanto tomava tereré em uma chácara em Ribas do Rio Pardo e está internado na Santa Casa da Capital neste domingo (2).

A policia investiga o caso que aconteceu no sábado (1), em uma chácara no interior quando o idoso foi golpeado na cabeça deixando sérios traumas. O suposto mandante segundo capataz seria sido o patrão da chácara.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital. A médica informou aos policiais militares que a vítima sofreu um trauma torácico e hematomas pelo corpo, ainda aguardando exame da coluna cervical.

