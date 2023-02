Idoso é sequestrado por dupla e mantido refém por três dias

A PMA (Policia Militar Ambiental) de Cassilândia, distante a 452 quilômetros de Campo Grande, solicitou na manhã de ontem (4), apoio nas buscas por criminosos que sequestraram um idoso, de 61 anos, e o mantiveram em cárcere privado por três dias. Os criminosos ainda roubaram um trator de uma propriedade localizada a 88 km de Cassilândia.

O caseiro informou à equipe Policial que terça-feira (31), estava dirigindo o trator quando avistou um carro parado com dois homens ao lado, na estrada que passa pela propriedade. A dupla informou que o veículo havia estragado e pediram ajuda ao caseiro, o qual ao se aproximar do veículo, foi ameaçado com uma arma de fogo e levado para sua casa, onde ficou refém por três dias.

O idoso também contou que foi obrigado a responder a todos as mensagens de texto que chegavam pelo celular, para que não levantasse suspeita, e os criminosos pudessem levar o gado e o trator da propriedade. Ele alegou que escutava muitas vozes e barulho de caminhão entrando e saindo do imóvel.

Os ladrões foram embora na sexta-feira (3), ameaçando o idoso, para que não pedisse ajuda naquele dia. O homem, muito abalado, procurou ajuda ontem (4), na propriedade vizinha.

Ao iniciarem as buscas, os agentes encontraram o trator abandonado em uma estrada vicinal.

A PMA e PM da 2ª Companhia de Cassilândia realizam operações pelas proximidades em busca dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível registraram o momento em que um dos criminosos fizeram o abastecimento do trator roubado.

