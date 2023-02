Marquinhos pode assumir PSD em MS após postura de Nelsinho

[Texto: Por Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS]

Senador votou em Marinho, irritando diretório nacional do partido

O ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad poderá assumir o diretório do PSD de Mato Grosso do Sul e ressurgir das cinzas como uma fênix, tentando a reestruturação geral do partido rumo às eleições de 2024.

Ele era cotado para presidência do diretório municipal de Campo Grande, mas deve ser indicado ao diretório estadual, após a postura do irmão e senador Nelsinho Trad, que traiu Rodrigo Pacheco, do mesmo partido, e votou em Rogério Marinho (PLRN) para presidente durante eleição da Mesa Diretora.

Nelsinho Trad irritou a cúpula do PSD e não tem mais a confiança de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido. Ele escolheu agradar à ala bolsonarista e a eleitores sul-mato-grossenses pró-Bolsonaro, e isso pode custar seu futuro político dentro do PSD.

Ao jornal O Estado, o ex-prefeito Marquinhos Trad disse que em 28 de janeiro esteve em São Paulo, onde se reuniu com o presidente Gilberto Kassab, atualmente braço direito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL-SP). Lá, ele teria firmado acordo para comandar o diretório de Campo Grande com o objetivo de afastar os infiéis, reestruturar o partidopara disputa ano que vem e reeleger a maior bancada para a Câmara.

“Eu não vivo da política. Tenho um diploma que confere a minha profissão como advogado e professor universitário. Estou atuando no meu escritório junto ao meu irmão Fábio em várias causas. Em relação à política, eu conversei com o presidente Gilberto Kassab. Falamos da reestruturação, quais foram os companheiros que de fato honraram a sigla do PSD, que foram fiéis nas eleições e até porque tiveram apoio do partido, e devem cumprir o conteúdo programático. Nisso fui indicado por ele para ser o presidente municipal. Essa conversa foi no sábado passado [dia 28 de janeiro].”

Marquinhos explica que após a reunião produtiva, e para surpresa de todos, o senador Nelsinho Trad, que é presidente estadual do PSD, se posicionou contra Rodrigo Pacheco, dizendo publicamente que votaria em Marinho. “Depois dessa reunião em SP, veio a eleição para o Senado. E para nossa surpresa, tanto minha quanto a do ex-deputado Fábio Trad, o voto do senador Nelsinho [em Rogério Marinho]. E de lá para cá não tive nenhuma conversa com Kassab, e nem com o senador Nelsinho.”

Sobre a irritação da cúpula nacional com Nelsinho Trad, Marquinhos afirma que “vejo uma situação difícil porque como punir alguém por infidelidade, se não tem o exemplo do presidente? Fica muito complicado”.

Eleição 2024

Marquinhos não crava se assumirá o diretório estadual do PSD. No entanto, destaca que, se houver convite de Kassab para isso, irá pensar, e que é possível que ocupe o cargo para fazer um trabalho em conjunto para fortalecimento geral.

Feliz com os companheiros fiéis, Marquinhos louva também a postura do vereador Coringa. “Gostei muito da fala do vereador Coringa, quando foi indicado líder do PSD. Eu aliásfui ouvido antes e avalizei. Eu tenho o Coringa que sempre foi leal e da minha confiança. E sei que eu e ele com os demais, podemos sim fazer uma chapaforte p ara reconduzi-los a um

novo mandato.”

Apoio à reeleição da prefeita

O ex-prefeito finaliza dizendo que seu objetivo principal é trabalhar para fortalecer o PSD em MS, ano que vem reeleger os vereadores do partido na Câmara, fortalecendo o Legislativo e dando apoio à prefeita Adriane Lopes (Patriota). “Minha intenção é hipotecar solidariedade para a prefeita e fortalecer o Legislativo com a reeleição desses oito vereadores.