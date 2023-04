Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 6 anos no interior do MS

Um idoso de 61, foi preso ontem (31), na zona rural do município de Eldorado, a 442 quiilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, ele é suspeito de estuprar uma criança de 6 anos.

Segundo a Polícia Civil, o idoso possuia um mandado de prisão em aberto, expedido desde da última quarta-feira (29). Os investigadores tiveram conhecimento que o idoso estaria na zona rural do município. No local, conseguiram localizar o suspeito e realizar a sua prisão.

De acordo com a polícia, ele foi preso pelo crime de estupro vulneravel e será encaminhado para o presídio, onde estará a disposição do Poder Judiciário.

